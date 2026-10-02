O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, defendeu nesta quinta-feira (1°) o respeito ao voto dos eleitores e a paz nas eleições do próximo domingo (4).\nEm nota à imprensa, Fachin reafirmou compromisso com a democracia e a liberdade de escolha dos eleitores "em ambiente de paz".\nO voto é a expressão máxima da cidadania e a garantia de que a vontade popular define o futuro do Brasil", afirmou.\nO presidente também defendeu o trabalho da Justiça Eleitoral e disse que a democracia deve ser fortalecida por todos.\n"Convocamos os mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores a exercer o direito ao voto com serenidade, consciência e confiança nas instituições", completou.\nCandidatos ao governo do Tocantins discutem saúde, educação e segurança pública em debate da TV Anhanguera\nMPTO investiga anulação que reverteu rejeição de contas de ex-prefeita de Taguatinga