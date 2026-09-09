O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) cancelou a sessão do plenário prevista para esta quarta-feira (9), após o novo capítulo da maior crise da história recente da corte.\nMais cedo nesta quarta, o ministro Flávio Dino determinou a recondução de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF). Ele foi afastado do cargo pelo magistrado André Mendonça, na terça (8).\nMendonça planejou por um mês afastar chefe da PF, e relatório divulgado por Moraes selou decisão\nDiretores da PF colocam cargos à disposição em apoio a chefe da PF afastado por Mendonça\nDocumento atribuído à PF sobre conversas entre Nikolas e Vorcaro é falso e foi gerado por IA\nNa ocasião, o ministro justificou a decisão em razão da produção de um relatório interno da PF usado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para pedir uma investigação contra o próprio Mendonça por abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade na condução do caso do Banco Master e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).