O governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou nesta quinta-feira (29) que a aliança da base governista para apoio do PL à pré-candidatura do vice, Daniel Vilela (MDB), está “consolidada” e “convalidada”. Caiado apresentou a confirmação ao ser questionado, em entrevista coletiva, se a filiação ao PSD em busca da candidatura à Presidência da República reduziria as chances de efetivar a composição estadual com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\n“Pelo contrário. A aliança com o PL está extremamente convalidada e consolidada dentro daquele compromisso de que a segunda vaga está acertada com o Gustavo Gayer”, garantiu. O avanço ocorreu depois de o governador apontar, na semana passada, a “tendência” de composição e que a articulação estaria em “fase terminativa”, mas dependia da confirmação da direção estadual do partido.