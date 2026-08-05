Um ex-servidor da Câmara Municipal de Araguanã foi condenado pela Justiça por desviar R$ 185.256,52 de conta do Legislativo para pagar dívidas com jogos de azar. O homem ocupava o cargo de provimento em comissão de Secretário Geral e Tesoureiro.\nSegundo a sentença, o homem "capturou clandestinamente a senha de alçada do presidente da Câmara", e configurou o acesso automático ao aplicativo do banco.\nA Câmara de Araguanã apontou que o réu efetuou diversas transferências bancárias, via pix, da conta oficial da Casa para uma conta pessoal e de terceiros ao longo do exercício financeiro entre janeiro e setembro de 2023.\nO Jornal do Tocantins optou por não divulgar o nome do condenado neste momento porque ainda tenta localizar sua defesa para garantir o direito de manifestação. No sistema e-Proc, não consta advogado constituído, e a equipe também busca confirmar junto à Defensoria Pública se o órgão atua no caso. O espaço permanece aberto para posicionamento.