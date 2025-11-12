Thomas Gonçalves é flagrado pela câmera de segurança ao visitar casa de Wanderlei Barbosa horas antes da Operação Fames-19 (Arte g1/Reprodução/Decisão STJ)\nO ex-secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Thomas Jefferson Gonçalves, é investigado por supostamente alertar Wanderlei Barbosa (Republicanos) sobre a Operação Fames-19 horas antes da Polícia Federal cumprir mandados e afastar o governador do cargo. Nesta quarta-feira (12), a PF cumpre novas ordens judiciais, desta vez direcionadas aos suspeitos de atrapalhar as investigações.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Governador afastado do TO e aliados são suspeitos de atrapalharem investigações da PF\nSegundo apurado pela PF, na noite do dia 2 de setembro de 2025, Thomas foi pessoalmente à casa do governador e da primeira-dama, Karynne Sotero. Após a visita do ex-secretário, o casal deixou o local às pressas junto com a filha da primeira-dama. Eles acabaram deixando um cofre aberto e vazio, comida sobre a mesa, uma televisão ligada e um celular, que segundo a polícia foi resetado.