Superior Tribunal de Justiça (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)\nO ex-secretário estadual Neyzimar Cabral de Lima responde a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) por constituição e integração de organização criminosa e corrupção passiva no âmbito da administração do ex-governador Mauro Carlesse (PSD). A ação penal subiu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no dia 29 de abril de 2025. O Jornal do Tocantins obteve informações exclusivas sobre os desdobramentos do caso e a situação atual de Neyzimar e de seu irmão Neymar.\nA denúncia contra Neyzimar Cabral integra os desdobramentos da Operação Hygea (propina no Plansaúde), deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar suposto esquema de corrupção e organização criminosa na área da saúde durante a gestão de Carlesse.\nO advogado Abizair Paniago, que faz a defesa de Neyzimar, afirmou que ele reside no exterior desde antes do início da ação penal, com dados de contato informados à Justiça, e sustentou que não há restrição à permanência fora do país. Paniago declarou que o cliente participa dos atos processuais por meio de representação legal e negou prática de irregularidades (veja nota no final do texto).