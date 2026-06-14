Um ex-prefeito de Luzinópolis, no norte do Tocantins, e mais seis pessoas foram condenados pela Justiça do Tocantins pela prática de nepotismo. O caso foi denunciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), em 2020, em uma ação civil pública por improbidade administrativa. Cabe recurso da decisão.\nNa época, o prefeito nomeou a esposa, seu pai, sua irmã, um tio, uma tia e mais um parente por afinidade em terceiro grau. Os nomes dos condenados não foram divulgados, e o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com as defesas.\nConforme o MPTO, quatro parentes foram nomeados como secretários, e outro para um cargo de chefia. O prefeito manteve a maioria dos parentes nos cargos comissionados mesmo após ter sido alertado e orientado formalmente sobre a ilegalidade das nomeações.\nAlém da relação familiar, as nomeações não seguiram critérios técnicos objetivos. Ou seja, os escolhidos pelo então gestor não possuíam capacidade técnica compatível com as atribuições dos cargos.