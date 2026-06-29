Vinícius Donnover Gomes, ex-prefeito de Goiatins (Reprodução/Instagram de Vinícius Donnover)\nO ex-prefeito de Goiatins, Vinícius Donnover Gomes, começou a cumprir pena de sete anos de prisão em regime fechado nesta segunda-feira (29), após o cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça. A prisão decorre do trânsito em julgado de duas condenações por corrupção, que não admitem mais recursos.\nO mandado recebeu expedição no último dia 24 de junho pelo juiz Herisberto e Silva Furtado Caldas, da Comarca de Goiatins. A decisão determinou o recolhimento do ex-prefeito ao sistema prisional para o início da execução da pena.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil localizou Vinícius Donnover Gomes no povoado Alto Lindo, na zona rural de Goiatins. Após a prisão, ele seguiu para a Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína, onde passou pelos procedimentos necessários antes de ficar à disposição do Poder Judiciário.