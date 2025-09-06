Paulo César Lustosa, ex-marido da primeira-dama Karynne Sotero, é apontado como lobista que intermediava negociações fraudulentas no governo de Wanderlei Barbosa (Republicanos) no Tocantins. Trocas de mensagens, obtidas pela Polícia Federeal (PF) no celular do investigado, mostram que ele usava a "proximidade" com a ex-esposa para pedir favores ao governador afastado.\nO Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou o governador Wanderlei Barbosa do cargo pelo prazo de 180 dias em decisão. A primeira-dama, que era secretária extraordinária de Participações Sociais, também foi afastada. Eles são investigados na Operação Fames-19, que apura desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas, causando prejuízo estimado em mais de R$ 73 milhões.\nO governador afirmou, em nota, que recebe a decisão com respeito às instituições, mas se trata de uma "medida precipitada". Afirmou que os fatos ocorreram na gestão anterior, quando tinha o cargo de vice-governador e não era ordenador de despesas. A primeira-dama informou que vai "comprovar total ausência de participação nos fatos" (veja as notas abaixo).