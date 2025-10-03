As medidas cautelares impostas para a soltura do ex-governador Mauro Carlesse (Agir), no início do ano, foram revogadas por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão é do ministro Mauro Campbell e se estende a Claudinei Quaresemin, ex-secretário de estado e sobrinho de Carlesse.\nO político foi preso preventivamente no dia 15 de dezembro de 2024, na zona rural de São Valério. Carlesse é investigado por suposto envolvimento em um esquema de corrupção e é suspeito de arquitetar um plano de fuga junto com o sobrinho. Eles já teriam providenciado documentos e residência no Uruguai e Itália.\nA defesa de Mauro Carlesse afirmou que a prisão do ex-governador Mauro Carlesse foi injusta e sem provas, o que levou à atual decisão do STJ, que "reconheceu que a medida era nula desde a origem, porque se baseava em elementos considerados irregulares e inválidos" (veja nota na íntegra abaixo). A defesa de Claudinei Quaresemin não foi localizada pela reportagem.