Reprodução/TV Anhanguera\nDurante o cumprimento de mandados em nova fase da Operação Fames-19, que afastou o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), a Polícia Federal esteve em endereços relacionados a atual secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Valderez Castelo Branco, e apreendeu cerca de R$ 700 mil. A investigação apura suposta fraude na compra de cestas básicas durante a pandemia.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Polícia Federal apreende pelo menos R$ 700 mil em endereço de investigado em operação\nO dinheiro estava em uma casa da secretária em Araguaína, norte do estado. Valderez foi deputada estadual entre 2014 e 2022. Segundo a investigação da PF, ela destinou emendas parlamentares para a compra de cestas básicas em contratos investigados.\nA operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (3). Além do governador, foi afastada a primeira-dama, Karinne Sotero Campos, que ocupa o cargo de secretária extraordinária de Participações Sociais. Com o afastamento pelo prazo de 180 dias de Wanderlei, quem assumiu o cargo foi o vice, Laurez Moreira (PSD).