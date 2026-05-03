SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador conservador Tucker Carlson rompeu recentemente sua aliança histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e passou a criticar a decisão do governo norte-americano de iniciar a guerra contra o Irã.\n"Achava que seria terrível para os Estados Unidos [atacar o Irã], mas tem sido pior até do que eu imaginava", disse Tucker Carlson, em entrevista ao jornal The New York Times.\nCarlson critica a decisão de Trump de atacar o Irã. O ex-apoiador do republicano afirmou que as ofensivas contrariam a promessa do presidente de evitar guerras. "Fiquei muito chateado. Não porque eu tenha lealdade ao Irã, mas porque achei que seria terrível para os Estados Unidos, como tem sido, pior até do que eu imaginava."\nSobe para 6 o número de mortos nas chuvas em Pernambuco; mais de 2.600 estão fora de casa