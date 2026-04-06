Dos Estados Unidos, o bispo Samuel Ferreira, presidente-executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil (Conamad), entrou ao vivo por videoconferência na entrevista coletiva em São Paulo que confirmou o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, na última segunda-feira (30).\n“O Brasil não pode viver num extremo nem da direita, nem da esquerda - e aqui não agredimos pessoas, e sim posicionamentos. É hora do Brasil viver no centro. (Ter) alguém centrado, alguém competente e (que) tenha a posição firme”, disse Ferreira, para então declarar apoio ao projeto de Caiado: “A ele o meu abraço, o meu voto, o meu trabalho, e onde chegar a nossa influência, nós estaremos junto dos milhões de pessoas que frequentam semanalmente nossos cultos, nós estaremos, dentro daquilo que a legislação permite, do lado de fora dos templos, pessoalmente, conversando com o povo.”