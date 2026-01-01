Servidores da rede estadual da Educação receberam valores retroativos do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), referentes aos meses de outubro e novembro de 2025. O pagamento soma R$ 12.465.050,61 e alcança 3.880 profissionais. Os valores foram creditados em folha complementar, liberada pelo Governo do Tocantins na última terça-feira (30).\nA iniciativa integra o Programa de Fortalecimento da Educação (Profe), no eixo de valorização profissional. O projeto inclui ações como políticas de reconhecimento, reajustes salariais e benefícios diretos para a atratividade da carreira docente.\nJustiça garante e Marcos Antônio Modes assume chefia do Ministério Público de Contas\nWanderlei Barbosa sofre derrota na Justiça em disputa por comando de órgão de contas\nFortalecimento da carreira\nO secretário Fábio Vaz avaliou que o pagamento reforça a política de fortalecimento do setor. Conforme divulgado pela assessoria, ele afirmou que o avanço resulta de diálogo, planejamento e compromisso, e que o pagamento retroativo representa mais segurança e reconhecimento aos servidores da educação tocantinense.