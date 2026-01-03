O governo do Tocantins doou uma área urbana de 997.850,41 m² à Prefeitura de Palmas para a construção de um parque. O local é conhecido como gleba AVNO-51 e fica no Plano Diretor Norte da capital. Agora, o município pretende captar recursos para iniciar as obras na região.\nO decreto está publicado no Diário Oficial do Tocantins do dia 29 de dezembro de 2025. Ao redor da área doada ficam as quadras 405 Norte, 403 Norte e as avenidas NS-5 e LO-14.\nWanderlei Barbosa sofre derrota na Justiça em disputa por comando de órgão de contas\nLaurez Moreira assume governo após afastamento de Wanderlei por suspeita de corrupção\nGovernador do TO e primeira-dama são afastados pelo STJ; PF cumpre mandados em operação sobre compra de cestas básica\nConforme o prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos), o parque que será construído na região norte de Palmas pode se tornar "o maior da cidade". O espaço deve receber ciclovia, local para caminhada e quadras das diversas modalidades esportivas.