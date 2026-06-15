O ex-prefeito de Luzinópolis, no norte do Tocantins, Gustavo Damaceno de Araújo, é o principal alvo de uma decisão da Justiça que o condenou por improbidade administrativa após nomear seis parentes para cargos na prefeitura durante sua gestão.\nA decisão, publicada em 9 de junho de 2026, aponta que o então gestor colocou familiares em funções estratégicas da administração municipal, prática que levou o juiz responsável pelo caso a classificar a estrutura como um “feudo familiar”.\nO JTo tentou localizar a defesa do ex-prefeito, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nO caso veio à tona após ação movida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), que investigou as nomeações feitas durante o mandato.\nComo funcionava o esquema\nSegundo o processo, Gustavo Damaceno utilizou o cargo para nomear parentes de diferentes graus, incluindo familiares diretos e por afinidade.