O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que defende Jair Bolsonaro, disse que espera que o voto do ministro Luiz Fux seja "conforme o direito". O magistrado será o próximo a votar, na sessão que começa às 9h desta quarta-feira (10) na Primeira Turma do STF. "A se seguir estritamente jurídica, o presidente tem que ser absolvido", disse Bueno.\nGovernador em exercício suspende aluguel de avião de R$ 20 milhões: 'Nós não admitimos esse tipo de coisa'\nGovernador em exercício nomeia comandante da PM e novos secretários\nEle voltou a defender a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. "A delação tem que ser derrubada para não criar um precedente de jurisprudência horroroso pro país. Delação de Cid não deveria existir, ele é um mentiroso."