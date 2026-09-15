O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deve prestar nesta terça-feira (15), pela primeira vez de forma pública, informações a respeito de sua relação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante sessão com os demais ministros da corte em Brasília.\nA sessão do plenário do Supremo irá analisar o relatório elaborado pela Polícia Federal que aponta Moraes como interlocutor do ex-banqueiro. No documento, são citados diálogos e encontros entre o ministro e o ex-banqueiro, além de informações sobre o contrato do Master com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.\nEm meio à maior crise da história do STF, a sessão pode terminar com a abertura de uma investigação contra Moraes ou na anulação do relatório, como pediu a PGR (Procuradoria-Geral da República). A sessão começa às 10h.