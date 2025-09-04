O STF retomou nesta quarta-feira (3) o julgamento do núcleo central da trama golpista com as sustentações orais das defesas do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do ex-ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Defesa e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto.\nOs advogados argumentaram haver falta de provas sobre a participação de seus clientes em uma tentativa de golpe de Estado após a vitória do presidente Lula (PT) nas eleições de 2022 e questionaram a validade da delação do ex-ajudantes de ordens Mauro Cid, peça-chave da acusação.\nBOLSONARO SE AFASTANDO DO 8 DE JANEIRO\nA defesa do ex-presidente disse que não há qualquer prova de que ele tenha participado dos ataques do 8 de Janeiro ou de planos como o "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato de autoridades como Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.