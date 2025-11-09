O Congresso Nacional discute mudar o sistema eleitoral do país para o sistema distrital misto, que muda a forma como elegemos representantes à Câmara dos Deputados, às Câmaras Municipais e às Assembleias Legislativas.\nA discussão ganhou força após a megaoperação contra o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Congressistas a favor do tema afirmam buscar maior sintonia entre eleitor e deputado e barrar o ingresso de criminosos na política.\nAtrás das cortinas, porém, membros do Legislativo ouvidos pela Folha dizem não ver impacto desse sistema contra a penetração de facções criminosas na política. Para eles, o objetivo do centrão ao patrocinar o projeto é ampliar o poder do grupo e reduzir o impacto de puxadores de voto, vários deles influenciadores digitais e com discurso antissistema.\nEntenda como funcionam os dois modelos de sistema eleitoral debatidos e os pontos positivos e negativos da mudança: