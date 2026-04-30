Eduardo Siqueira Campos na sessão de posse em 2025 (Reprodução/Câmara Municipal de Palmas)\nO estado de saúde do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), voltou ao centro das atenções após nova internação e a realização de um procedimento cardíaco de urgência. O quadro exigiu permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mobilizou atenção pública nos últimos dias.\nCom evolução clínica considerada positiva, o prefeito deixou a UTI e segue em recuperação em um quarto hospitalar. O episódio reacende o histórico recente de problemas cardíacos enfrentados pelo gestor, que já passou por internações e intervenções semelhantes. A seguir, veja o que se sabe sobre o caso, o procedimento realizado e os próximos passos do tratamento.\nO que levou Eduardo Siqueira à internação?\nO prefeito apresentou sintomas compatíveis com angina instável, condição caracterizada por dor no peito e risco elevado de infarto. O quadro indica redução no fluxo de sangue para o coração, geralmente associada à obstrução das artérias coronárias, e exige atendimento médico imediato.