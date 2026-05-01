O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) decidiu, por unanimidade, cassar os mandatos do prefeito de Goiatins, Manoel Natalino Pereira Soares (Republicanos), e do vice-prefeito, José Américo Aquino Sousa Filho (PDT). Além da perda dos mandatos, o prefeito foi declarado inelegível, e as multas aplicadas anteriormente foram mantidas.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: TRE-TO cassa mandatos de prefeito e vice de Goiatins\nO julgamento ocorreu na última quarta-feira (29). A Corte entendeu que a chapa cometeu abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio, prática conhecida como compra de votos (Veja abaixo o que levou a cassação).\nA decisão reformou parcialmente uma sentença de primeira instância, que havia imposto apenas sanções financeiras aos investigados.\nQuais irregularidades foram apontadas?