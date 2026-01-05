Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins)\nUma disputa jurídica pelo cargo de procurador-geral de contas levou a Justiça a suspender um ato do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e restabelecer a nomeação para a função, que havia sido feita pelo vice-governador Laurez Moreira (PSD). Entenda os motivos da decisão e os desdobramentos do caso.\nO desembargador Gil de Araújo Corrêa suspendeu, no dia 31 de dezembro, o ato de Wanderlei Barbosa (Republicanos) que cancelava a nomeação de Marcos Antônio da Silva Modes como novo procurador-geral no Ministério Público de Contas (MPC) para o biênio 2026/2027.\nConforme a liminar, Marcos Antônio havia sido escolhido ainda em novembro do ano passado, por meio da lista tríplice, pelo vice-governador Laurez Moreira (PSD), durante o afastamento do governador Wanderlei Barbosa do cargo.