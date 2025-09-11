O cálculo da pena após uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus da trama golpista passará por uma análise complexa dos cinco ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), envolvendo tanto critérios objetivos como subjetivos, afirmam especialistas.\nEventuais divergências entre os integrantes da turma sobre cada uma das acusações analisadas no julgamento também serão levadas em conta no cálculo final das penas.\nApós a apresentação de seus votos, os ministros da Primeira Turma se reunirão para calcular a pena de cada um dos réus.\nAlém das penas mínimas e máximas para cada conduta, há circunstâncias, em caso de condenação, que podem aumentar ou atenuar as penas imputadas a Bolsonaro e aos demais réus do caso, que trata da tentativa de golpe de Estado após a derrota para Lula (PT) em 2022.