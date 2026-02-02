Prefeito de Cachoeirinha do Tocantins, Sandrimar Alves da Silva (UB) (Divulgação/Prefeitura de Cachoeirinha)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) intensificou a investigação sobre nomeações feitas pelo prefeito Sandrimar Alves (UB) depois de indícios de favorecimento a parentes no município de Cachoeirinha e questionamentos sobre requisitos legais para ocupação de cargos públicos. A apuração abrange nomeações da sobrinha Tauana Ferreira da Silva Moraes, do irmão do prefeito e da primeira-dama, todos com salários pagos com recursos do erário.\nO MPTO recomendou a exoneração desses servidores à administração municipal sob a justificativa de possíveis irregularidades em violação a princípios da administração pública, como legalidade, moralidade e impessoalidade.\nNomeações sob investigação\nO prefeito Sandrimar Alves é alvo de um procedimento investigatório do MPTO depois da nomeação de sua sobrinha Tauana Ferreira da Silva Moraes, de 23 anos, para o cargo de secretária municipal de Igualdade. O órgão aponta que ela não possui ensino médio completo, o que, segundo o MPTO, comprometeria a compatibilidade de escolaridade com as atribuições do cargo.