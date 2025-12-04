O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), alterou nesta quarta-feira (3) regras sobre o impeachment de magistrados da corte.\nSegundo a Constituição, compete ao Senado processar e julgar os ministros nos crimes de responsabilidade. A Lei do Impeachment (lei nº 1.079/1950) estabelece outras regras sobre o processo e o julgamento.\nGilmar decidiu de maneira monocrática mudar algumas regras, como a do artigo 41 dessa lei, que estabelece que todo cidadão pode denunciar ao Senado um juiz da corte.\nO ministro determinou que apenas o PGR (Procurador-Geral da República) pode fazê-lo, além de estabelecer outras mudanças. As alterações ainda precisam de referendo do plenário do STF.\nEntenda as regras para o impeachment de ministros do tribunal e o que mudou com a decisão de Gilmar.\nLula defende indicação de Messias ao STF e diz não entender polêmica com Senado