O cenário agora é outro, a situação se acalmou nos corredores da Funcef e da Caixa, com uma trégua consenso, após as publicações da Coluna sobre a guerra velada de apadrinhados políticos do Progressistas e do PT no banco e no Fundo. Joaquim Cruz, novo diretor de Investimentos e Participações da Funcef, ligado a petistas, parou a caça às bruxas – e tranquilizou o presidente da Caixa, Carlos Vieira, ligado a progressistas. Tudo por ora. A paz reina por enquanto com esse anúncio de neutralidade do PP na eleição presidencial, o que caiu como alívio no Palácio e entre lobistas dos dois lados.\nDois alvos\nÓrgãos fiscalizadores do Governo miram dois graúdos servidores do Banco Central em nova investigação, com informações internas já conhecidas, conforme publicamos ontem. São dois gerentes da área de Fiscalização e Regulação, suspeitos de vazar informações sigilosas do BC.