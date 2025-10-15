A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão e prisão em quatro operações - chamadas de Atos 5:1-11 (I, II, III e IV) -, realizadas nesta quarta-feira (15). O grupo de investigados inclui políticos que foram candidatos a deputado estadual e federal, além de empresários. As investigações apontam que parte das verbas públicas destinadas às campanhas pode ter sido desviada por meio de empresas de fachada e notas fiscais falsas\nUm dos alvos foi o vereador de Palmas, Rubens Uchôa (UB). Ele chegou a ser preso durante o cumprimento de mandado por porte ilegal de arma de fogo.\nA defesa do vereador informou que ainda não teve acesso aos autos do processo, mas que está à disposição da Justiça e das autoridades competentes para colaborar em todas as etapas da investigação (veja nota abaixo).