Agente da Polícia Civil durante atuação em investigação de crimes (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nO segundo inquérito da Operação Jogo Limpo aponta desvio integral de R$ 399.667,25 destinados à realização de um torneio de futebol feminino em Palmas no ano de 2014. O valor constava em convênio firmado com a Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Palmas. Oito pessoas receberam indiciamento por suspeita de participação no esquema.\nOs fatos investigados remetem ao ano de 2014 e são do período em que a Prefeitura de Palmas tinha como prefeito Carlos Franco Amastha (PSB). Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário municipal extraordinário do Matopiba na gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos).\nProcurado, Amastha afirmou que seu nome não aparece nas investigações, declarou que os investimentos realizados no esporte ocorreram de boa-fé e defenderam resultados positivos para o município, além de sustentar que eventuais irregularidades devem receber apuração e punição pelos órgãos competentes. A íntegra da manifestação consta ao final do texto.