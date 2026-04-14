Pavimentação da TO-428, entre Santa Maria e Recursolândia (Reprodução/Linkedin de Lucena Infraestrutura)\nUm empresário citado em investigação da Polícia Federal no Maranhão mantém contratos com prefeituras e com o Governo do Tocantins, conforme levantamento com base em dados públicos disponíveis em portais da transparência.\nO nome de Antonio Edinaldo da Luz Lucena, de 47 anos, aparece entre os citados na Operação Inauditus, realizada este mês, que apura um suposto esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Maranhão. A investigação ocorre naquele estado e não há, até o momento, qualquer indicação de relação entre os fatos apurados e os contratos executados no Tocantins.\nNo estado, o Jornal do Tocantins identificou, até o momento, com base em documentos analisados, que a empresa Lucena Infraestrutura LTDA, também conhecida como LLucena Infraestrutura, vinculada ao empresário, possui contratos com a Prefeitura de Palmas, a Prefeitura de Araguaína e com o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Trânsito, Transporte e Infraestrutura, com prestação de serviços registrada ao menos desde 2022 nesses órgãos.