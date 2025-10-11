O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu brevemente a situação da Venezuela com Donald Trump, durante a ligação que mantiveram na segunda-feira (6), e afirmou que qualquer solução para a crise no país vizinho deve ser pacífica e diplomática.\nDe acordo com pessoas com conhecimento da conversa, Lula disse que ele e Trump deveriam tratar da situação venezuelana oportunamente.\nO presidente brasileiro também reforçou alguns argumentos já apresentados por auxiliares em discussões com autoridades americanas: o de que o governo do Brasil cobrou reiteradamente a apresentação das atas eleitorais do pleito de 2024 — nunca fornecidas pelo chavismo.\nNesse momento, o petista afirmou a Trump que não conversa com Nicolás Maduro desde a votação que deu ao ditador mais um mandato, sob amplas evidências de fraudes.