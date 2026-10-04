Eleitores votam na Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, em Palmas (Aurora Fernandes/TV Anhanguera)\nNa manhã deste domingo (4), filas se formaram em locais de votação nas cidades de Palmas e Gurupi, dois dos maiores colégios eleitorais do Tocantins. No estado, 1.182.307 pessoas estão aptas a votar.\nEm Gurupi, vários eleitores aproveitaram a manhã para ir às urnas. No Centro de Ensino Médio Bom Jesus, que fica na Avenida Paraíba, filas são registradas em frente às salas de aula, onde ficam as seções.\nEleições 2026: veja o que levar para votar e o que não pode\nEleições 2026: acompanhe a apuração do 1º turno no Tocantins e em todo o Brasil\nJá na capital, antes do início da votação, alguns eleitores se concentraram em frente à Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, que fica na quadra 1306 Sul, aguardando a abertura dos portões. A movimentação pela manhã é tranquila e pequenas filas são formadas em frente às seções.