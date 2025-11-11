O cadastramento biométrico obrigatório segue em curso para milhares de eleitores tocantinenses e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) reforça o compromisso com envio de lembretes por WhatsApp e atendimento itinerante pelo estado. A iniciativa visa atingir públicos distantes dos cartórios eleitorais e aqueles que ainda não fizeram a biometria, com o objetivo de garantir a regularidade do título e evitar complicações futuras.\nO Tribunal destaca que o atendimento itinerante continua este mês para levar todos os serviços eleitorais, como inscrição para 1º título, emissão de 2ª via, transferência de domicílio, atualização de dados e, claro, a coleta da biometria.\nAção que garantiu o voto a pessoas em situação de rua rende prêmio ao TRE\nSTF começa a julgar kids pretos acusados de planejar morte de Moraes em trama golpista