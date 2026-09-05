Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida que votam em Palmas podem solicitar transporte gratuito para o primeiro turno das Eleições 2026. O serviço começou a ser solicitado nesta terça-feira (1º) e estará disponível para pedidos até 14 de setembro.\nO transporte é destinado a quem não possui meio próprio para chegar ao local de votação. A iniciativa garante o deslocamento de ida e volta entre a residência e a seção eleitoral.\nViu irregularidade nas campanhas das eleições de 2026? Veja como denunciar pelo celular\nEleições 2026: veja como consultar seu local de votação e descobrir se sua seção mudou\nAleto derruba veto do governo e aprova regras de indenizações a servidores\nComo solicitar\nO pedido pode ser feito pela internet, por meio de formulário, ou presencialmente no Cartório Eleitoral da 29ª Zona, em Palmas. É necessário apresentar laudo de diagnóstico ou fazer a autodeclaração da condição, além de informar um contato para receber as informações sobre o atendimento.