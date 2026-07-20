Quem sabe que estará fora do município onde vota no dia das Eleições 2026 já pode solicitar o voto em trânsito. O prazo começou nesta segunda-feira (20) e segue até 20 de agosto. A modalidade permite que eleitores exerçam o direito ao voto mesmo que estejam temporariamente em outra cidade do país.\nO pedido pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral, para quem possui biometria cadastrada, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, com apresentação de um documento oficial com foto. Durante a solicitação, o eleitor deve informar o município onde pretende votar e indicar se deseja participar apenas do primeiro turno, apenas do segundo ou de ambos.\nFlávio terá 20% menos tempo na TV do que Lula se continuar isolado e busca Republicanos para equilibrar propaganda\nGenial/Quaest mostra Lula com 45% e Caiado com 36% no 2º turno