O deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) intensificou sinais de pré-candidatura ao Governo do Tocantins ao destacar manifestações de apoio popular durante agenda recente no estado. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou perceber “confiança” da população em seu nome.\nNo conteúdo divulgado, Vicentinho Júnior aparece em meio a apoiadores, com pessoas chamando seu nome e se aproximando durante o evento. Segundo ele, a mobilização ocorreu de forma espontânea. “Sem roteiro, sem ensaio. Gente chamando meu nome, levantando a mão, querendo chegar perto”, afirmou.\nAmélio Cayres confirma pré-candidatura ao Governo do Tocantins e diz que 'não é possibilidade, é de verdade'\nAtaídes Oliveira anuncia pré-candidatura a governador do Tocantins e fala em 'decisão de consciência'\nKassab crava apoio e lança Laurez Moreira como pré-candidato ao Governo do Tocantins