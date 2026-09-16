A realização de uma intervenção estrutural emergencial no Hospital Geral de Palmas (HGP) nos primeiros 100 dias de uma eventual gestão no Governo do Tocantins e a descentralização do atendimento médico no estado estão entre os principais compromissos apresentados pelo candidato Vicentinho Júnior (PSDB) durante entrevista à TV Anhanguera nesta quarta-feira (16). O deputado federal também apresentou propostas para saúde, educação, segurança pública, meio ambiente e gestão administrativa.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Vicentinho Júnior (PSDB) é entrevistado no JA1\nSegundo Vicentinho Júnior, o HGP precisa de reparos imediatos na infraestrutura física e na subestação de energia para garantir segurança no atendimento e funcionamento contínuo de leitos de UTI e alas oncológicas.\nAo falar sobre as filas de cirurgias eletivas, o candidato afirmou taxativamente que "zerar fila da saúde não se zera e quem fala isso tá mentindo pro eleitor", defendendo a organização de fluxos eficientes e a contratação de leitos na rede particular durante o turno noturno para agilizar os procedimentos.