Os eleitores do Tocantins escolheram neste domingo (4) os oito deputados federais que vão representar o estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. A votação ocorreu durante o primeiro turno das Eleições 2026.\nA definição das cadeiras ocorre pelo sistema proporcional, que considera a votação dos candidatos e o desempenho dos partidos e das federações.\nVeja quem são os deputados federais eleitos\nJanad Valcari (PP) = 99.026 votos\nJair Farias (União) = 93.869 votos\nLucas Campelo (Republicanos) = 85.376 votos\nRicardo Ayres (Republicanos) = 67.837 votos\nFabio Vaz (Republicanos) = 64.601 votos\nFilipe Martins (PL) = 64.068 votos\nSandoval Cardoso (Podemos) = 61.746 votos\nIratã Abreu (PSDB) = 25.244 votos\nComo funciona a eleição para deputado federal\nA eleição para deputado federal ocorre pelo sistema proporcional. Por isso, a distribuição das cadeiras não considera apenas a votação individual dos candidatos. O desempenho dos partidos e das federações também entra no cálculo das vagas.