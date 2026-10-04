Assembleia Legislativa Palácio Deputado João D'Abreu (Silvio Santos/Aleto)\nOs eleitores do Tocantins escolheram neste domingo (4) os 24 deputados estaduais que vão ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa do Tocantins a partir de 2027. A votação ocorreu durante o primeiro turno das Eleições 2026.\nA definição das cadeiras ocorre pelo sistema proporcional, que considera tanto a votação dos candidatos quanto o desempenho dos partidos e das federações.\nProfessora Dorinha e Vicentinho disputam o segundo turno pelo governo do Tocantins\nEleições 2026: Eduardo Gomes e Alexandre Guimarães são eleitos senadores pelo Tocantins\nVeja quem são os deputados estaduais eleitos\nA lista abaixo será atualizada conforme a apuração avançar e a Justiça Eleitoral confirmar os eleitos:\nEduardo Fortes (Republicanos) = 35.258 votos