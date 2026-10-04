Urna eletrônica (TRE-TO/Divulgação)\nOs candidatos ao governo do Tocantins votaram em Palmas e Gurupi neste domingo (4). Em entrevista à TV Anhanguera, os políticos comentaram sobre a campanha, expectativa para o resultado e a importância do voto.\nA votação começou às 8h e encerra às 17h. Os eleitores vão às urnas para escolher presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Para votar, basta apresentar um documento pessoal com foto ou o e-Título.\nVeja abaixo como foi a votação de cada candidato.\nEleitores vão às urnas no Tocantins; veja movimentação\nEleições 2026: veja o que levar para votar e o que não pode\nPerdi o título de eleitor: ainda posso votar? Veja o que fazer\nAtaídes\nAtaídes de Oliveira votou em Palmas (Ribas Martins/TV Anhanguera)\nO candidato votou no Colégio Marista, na região central de Palmas, por volta das 11h47.