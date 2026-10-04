Eleitores de Palmas fazem fila para votar na manhã do 1º turno no Colégio Forças no Esporte Almirante Tamandaré (Reprodução/ TV Anhanguera)\nAs eleições de 2026 começaram em Palmas na manhã deste domingo (4) com movimento intenso em diversos locais de votação.Após a abertura das urnas, às 8h, eleitores já formavam filas em escolas e demais seções eleitorais da capital para escolher presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.\nVeja vídeo na TV Anhanguera: Eleitores fazem fila para votar em colégio eleitoral de Palmas\nNa Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, na região sul da capital, dezenas de eleitores aguardavam a abertura dos portões desde por volta das 7h30. O local reúne mais de 3,3 mil eleitores e registrou filas logo nas primeiras horas da manhã.