Vanderlei Luxemburgo, candidato ao Senado pelo Podemos, declarou R$ 3,7 milhões em bens à Justiça Eleitoral. Grande parte do patrimônio declarado pelo candidato é composta por imóveis, que somam R$ 3,3 milhões.\nOs dados constam no pedido de registro de candidatura apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até esta quarta-feira (12), além de Luxemburgo, outros oito candidatos haviam apresentado à Corte a documentação necessária para concorrer às eleições deste ano.\nAté o momento, os candidatos ao Senado Osvany Luz, Hélio Rodrigues, Apóstolo Flávio Braga e Coronel Nilton Santos ainda não haviam apresentado o registro de candidatura. Os pedidos podem ser apresentados à Justiça Eleitoral até as 19h de 15 de agosto, segundo o TSE.\nDemocrata lança subtenente Luiz Carlos na disputa pelo Palácio Araguaia