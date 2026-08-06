Os partidos União Brasil e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) oficializaram, nesta quarta-feira (5), as candidaturas de Professora Dorinha Seabra e Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins para as eleições deste ano. As definições ocorreram durante as convenções estaduais das duas legendas.\nAlém dos principais nomes lançados pelos partidos no estado, também foram definidos os candidatos a vice-governador e ao Senado Federal.\nCandidatura do União Brasil\nO União Brasil confirmou o nome da senadora Professora Dorinha Seabra para disputar o Palácio Araguaia. A chapa majoritária terá Atos Gomes (União Brasil) como candidato a vice-governador e quatro nomes na disputa pelo Senado Federal: Eduardo Gomes (PL), concorrendo à reeleição, Carlos Gaguim (União Brasil), Eli Borges (Republicanos) e Ronaldo Dimas (Podemos). A candidatura de Dorinha é sustentada por uma coligação formada por União Brasil, Republicanos, PL, Podemos, Solidariedade, Progressistas, Avante e PRD.