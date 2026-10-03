O transporte coletivo intermunicipal de passageiros será gratuito no Tocantins durante os dias de votação das Eleições 2026. A determinação da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) vale para o primeiro turno, neste domingo (4), e para um eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.\nA medida está publicada pela ATR no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (1º), por meio da Notificação nº 172/2026/GABPRES/ATR. As empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros deverão oferecer o serviço sem cobrança de tarifa durante todo o período de operação nos dias de votação.\nPalmas reforça transporte coletivo para as eleições neste domingo; veja como funciona\nLula tem 37% e Flávio Bolsonaro 35% entre eleitores do TO