O Tocantins registrou, até o momento, 16 ocorrências relacionadas a crimes e irregularidades eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). Entre os casos estão registros de boca de urna, compra de votos, propaganda eleitoral irregular, transporte ilegal de eleitores e violação do sigilo do voto.\nAs ocorrências foram divulgadas na tarde deste domingo pelo Centro Integrado de Comando e Controle do Estado do Tocantins (CICCE/TO), responsável pela coordenação do esquema de segurança montado para acompanhar a votação em todo o estado.\nConfira as ocorrências registradas no Tocantins:\n5 ocorrências de propaganda eleitoral irregular;\n4 de desobediência às regras da Justiça Eleitoral;\n2 de boca de urna;\n2 de compra de votos;\n1 de transporte ilegal de eleitores;\n1 de violação do sigilo do voto;