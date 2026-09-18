José Wilson Siqueira Campos Júnior (Reprodução/Instagram Siqueira Campos Jr)\nO resgate da memória e dos ideais de seu pai, o ex-governador Siqueira Campos, a criação do projeto "Heróis do Bem" para remunerar estudantes por meio do esporte e o combate à criminalidade na infância representam as principais bandeiras defendidas pelo candidato José Wilson Siqueira Campos Júnior (Democrata) na série de entrevistas da TV Anhanguera exibida nesta sexta-feira (18).\nO postulante participou do bloco do Jornal Anhanguera 1ª Edição (JA1) reservado aos nomes com índices inferiores a 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest mais recente.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: O JA1 entrevista candidato a governo Siqueira Campos Jr, do Democrat\nDurante a gravação de dois minutos, o empresário evitou apresentar metas numéricas ou detalhar planos convencionais de governo. Em seu pronunciamento, sustentou que o estado perdeu o ritmo de crescimento dos primeiros anos e assegurou que sua candidatura busca devolver a prosperidade idealizada durante a fundação do Tocantins.