José Wilson Siqueira Campos Júnior (Reprodução/Instagram Siqueira Campos Jr)\nSiqueira Campos Júnior, candidato do Democrata ao Governo do Tocantins, renunciou à candidatura neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições. Após retirar o nome da disputa, ele declarou apoio à candidata Professora Dorinha.\nA renúncia consta no sistema de candidaturas da Justiça Eleitoral. Siqueira Júnior concorria ao Governo do Tocantins com o número 35.\nEm vídeo publicado nas redes sociais, Siqueira Júnior aparece ao lado de Professora Dorinha e comunica a decisão de deixar a disputa. Na gravação, ele também manifesta apoio à candidatura dela ao Governo do Estado.\nVicentinho Júnior propõe intervenção no HGP em 100 dias, auxílio de um salário mínimo a mulheres e 50 escolas privadas\nDorinha promete concluir Hospital de Araguaína em 100 dias e criar creches estaduais