A maior parte do eleitorado tocantinense ainda não informou raça ou cor à Justiça Eleitoral. Dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições Gerais de 2026 apontam que apenas cerca de 30% dos 1,18 milhão de eleitores do estado responderam ao campo de autodeclaração racial durante o cadastro eleitoral.\nEntre os eleitores que preencheram essa informação, a maioria se declara parda. O levantamento contabiliza 229.205 pessoas nessa categoria, além de 62.778 eleitores brancos, 52.461 pretos, 5.739 indígenas e 2.648 amarelos.\nCom eleitorado mais velho, Brasil terá 158,7 milhões aptos a votar em 2026, diz TSE\nEleições 2026: confira as cidades tocantinenses que terão voto em trânsito\nVoto em trânsito: veja quem tem direito e o prazo para solicitar\nAs estatísticas também identificam 4.827 eleitores que se autodeclaram quilombolas. O dado integra o conjunto de informações utilizadas pela Justiça Eleitoral para conhecer o perfil do eleitorado brasileiro.