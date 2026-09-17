O candidato ao Senado Ronaldo Dimas (Podemos) participou, nesta quinta-feira (17), do Bom Dia Tocantins, da TV Anhanguera, onde apresentou propostas para um eventual mandato e avaliou sua trajetória política e administrativa. Durante a sabatina, ele defendeu investimentos em obras estruturantes, prometeu a destinação de emendas para moradia popular, criticou a falta de ação do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF) e rebateu questionamentos a respeito de uma ação de improbidade administrativa sobre o transporte coletivo de Araguaína.\nVeja no Bom Dia Tocantins: BDT entrevista Ronaldo Dimas, candidato ao Senado Federal\nA entrevista integra a cobertura das eleições de 2026 promovida pela emissora e tratou das principais demandas da população e dos compromissos pretendidos pelo postulante no Congresso Nacional. Dimas já exerceu mandato de deputado federal pelo estado, além de ter chefiado a Prefeitura de Araguaína por dois mandatos e ocupado o cargo de secretário estadual das Cidades.