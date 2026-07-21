Locais de votação prontos para receber eleitores tocantinenses (Djavan Barbosa)\nMais de 1,18 milhão de pessoas estão aptas a participar das Eleições Gerais de 2026 no Tocantins. Os dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram um retrato do eleitorado tocantinense, marcado pela predominância feminina, pelo avanço da identificação biométrica e por uma distribuição geracional que concentra o maior número de votantes entre 25 e 29 anos.\nAo todo, o estado reúne 1.182.307 eleitoras e eleitores aptos a votar em outubro. O número representa crescimento de quase 1% em relação ao último pleito. Desse total, 86% pertencem ao grupo de voto obrigatório.\nAs estatísticas também indicam que as mulheres continuam na maioria do eleitorado tocantinense. Elas somam 601.991 eleitoras, o equivalente a 50,92% do total. Já os homens representam 49,08%, com 580.316 votantes.